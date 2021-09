Polizei Hagen

POL-HA: Schlange im Vorgarten stellt sich als Spielzeug heraus

Bild-Infos

Download

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 39-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Elseyer Straße in Hohenlimburg meldete der Polizei am heutigen Mittwochmorgen (22.09.2021) eine Schlange, die sich im Vorgarten befinde. Aufgrund der detaillierten Beschreibung des Tieres konnten die Beamten ermitteln, dass es sich eventuell um eine Giftschlange handeln könnte. Als sie diese vor Ort in der Wiese fanden und anleuchteten, konnten sie schnell Entwarnung geben: Es handelte sich um eine Spielzeugschlange aus Gummi, von der keine Gefahr ausging. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell