Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Diebstahl einer Handtasche

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:50 Uhr war eine 62-jährige Frau im Lidl in der Waldseer Straße einkaufen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ihre Handtasche, die sich im Einkaufswagen befand. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

