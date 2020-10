Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Verkehrsunfall mit Flucht - Polizei sucht Zeugen

Waldsee (ots)

Bereits am vergangenen Montag, zwischen 06:00 und 14:00 Uhr, beschädigte ein Pkw beim Vorbeifahren ein in der Goethestraße geparktes Fahrzeug und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Als die Fahrerin an ihr Fahrzeug kam, bemerkte sie nicht nur den Schaden, sondern auch einen Zettel mit einem Hinweis auf den Unfall und dem Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs. Der Unfall konnte dadurch geklärt werden. Die Polizei sucht aber noch den Zeugen / die Zeugin. Er oder sie wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell