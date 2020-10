POL-PDLU: Speyer/Dudenhofen - Schulwegkontrollen in Speyer und Dudenhofen (08+33/0810)

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am Donnerstagmorgen führte die Polizei Speyer Schulwegkontrollen an der Zeppelinschule in Speyer und an der Grundschule Dudenhofen durch. An der Zeppelinschule kam es zu keinerlei Beanstandungen. An der Grundschule Dudenhofen konnten mehrere Schüler kontrolliert werden, an deren Fahrrad zwar ein Licht angebracht war, dieses jedoch trotz Dämmerungsverhältnissen nicht betätigt wurde. Die Schüler wurden auf die Nutzung der vorhandenen Beleuchtung im Hinblick auf ihre bessere Erkennbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer hingewiesen. Sie zeigten sich einsichtig. Der an der Grundschule durch die Eltern eingerichtete Schülerlotsendienst funktionierte reibungslos.

