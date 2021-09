Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger bei Verkehrsunfall auf Emst leicht verletzt

Hagen--Emst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (22.09.2021) auf Emst wurde ein 21-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der Hagener befuhr, gegen 17.45 Uhr, mit seinem schwarzen Audi den Volmeabstieg in Fahrtrichtung Hünenpforte. Auf Höhe der dortigen Anschlussstelle zur A45 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß mit dem PKW eines 59-jährigen Witteners. Der Mann kam mit seinem grauen Toyota von der Autobahn und wollte nach links in Richtung Volmeabstieg abbiegen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 21-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Audi musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 50.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

