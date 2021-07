Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Mecklenburg-Vorpommern entsendet weitere Hilfe in das Hochwassergebiet - Innenminister Torsten Renz: Mein Dank gilt allen Einsatzkräften und mögen alle sicher und gesund zurückkommen

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten im Südwesten werden weiter fortgesetzt. Auch Mecklenburg-Vorpommern entsendet Kräfte und Hilfsmittel in die Hochwassergebiete. Ein Polizeihubschrauber samt Besatzung ist bereits am Freitag in Rheinland-Pfalz eingetroffen.

Aktuell machen sich Einsatzkräfte mit elf Mannschaftstransportwagen auf den Weg nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Stadt benötigt diese Mannschaftstransportwagen/ Kleinbusse ohne Personal und für etwa vier Wochen. 31 ehrenamtliche Kräfte aus Rostock, Schwerin sowie aus den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg, Rostock und Mecklenburgische-Seenplatte werden ihre Fahrzeuge noch am Samstagabend nach Bad Neuenahr-Ahrweiler überführen.

