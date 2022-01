Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nachbarschaftsstreit eskaliert/Katalysator entwendet

Menden (ots)

Ein zunächst verbaler Streit zwischen einem 25-jährigen und zwei 21-jährigen Bewohnern eines Mehrfamilienhauses am "Malvenweg" eskalierte, gegen 16:25 Uhr, am Samstagnachmittag. Infolge der verbalen Auseinandersetzung kam es zwischen den Beteiligten zu einer Schlägerei. Im weiteren Verlauf schlug einer der 21-Jährigen mit einem Hammer mindestens einmal auf den Kopf des 25-Jährigen. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hammer wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (schl)

Der Katalysator eines auf einem Parkplatz "Am Hünenköpfchen" parkenden Mercedes SLK wurde zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag entwendet. Die Täter trennten den Katalysator vermutlich mittels eines Trennschleifers heraus. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell