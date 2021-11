Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte und ca. 20 000,- Euro Sachschaden

Mühlhausen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Ford-Fahrer die K 4172 in Richtung der B 39. Im dortigen Einmündungsbereich (Mühlhausen-Süd/Östringen) ordnete sich der 27-Jährige zunächst zum Linksabbiegen ein, fuhr nachdem er kurz gewartet hatte los und fuhr auf die B 39 auf. Hier missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines von links aus Richtung Eichtersheim kommenden weiteren Fords eines 78-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch die Kollision wurde der Ford des Unfallverursachers abgewiesen, drehte sich und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem im Einmündungsbereich wartenden Mercedes-Benz eines 22-Jährigen. Während der Mercedes-Fahrer unverletzt blieb erlitten beide Ford-Fahrer Verletzungen, die in einer umliegenden bzw. Heidelberger Klinik behandelt werden mussten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 20 000,- Euro. Da diese nicht mehr fahrbereit waren wurde alle drei Fahrzeuge abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten musste die B 39 phasenweise voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Freiwilligen Feuerwehren Rettigheim und Mühlhausen befanden sich mit insgesamt 27 Mann vor Ort.

