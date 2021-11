Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: +++Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion Rotenburg - Polizeipräsident Thomas Ring verabschiedet Polizeidirektor Torsten Oestmann und begrüßt Polizeidirektor Jörg Wesemann als Nachfolger+++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Am heutigen Tage hat Polizeipräsident Thomas Ring im Heimathaus Rotenburg den bisherigen Leiter der Polizeiinspektion Rotenburg, Torsten Oestmann, im Rahmen einer Feierstunde aus seinem Amt verabschiedet. In Anschluss durfte er Polizeidirektor Jörg Wesemann als neuen Leiter der Polizeiinspektion Rotenburg begrüßen.

Polizeidirektor Torsten Oestmann ist seit dem 1. November 2021 Bürgermeister der Stadt Rotenburg und scheidet daher aus dem Dienst bei der Polizei Niedersachsen aus. Thomas Ring dankte Torsten Oestmann in seiner Abschiedsrede für "seinen Eifer und seine hohe Einsatzbereitschaft" und würdigte die annähernd 40 Jahre Dienstzeit, die Torsten Oestmann überwiegend in der Polizeidirektion Lüneburg verbracht hat. "Das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen ist für Torsten Oestmann, der Rotenburg als seine Heimatstadt bezeichnet, sicher Privileg und Herausforderung zugleich", so Thomas Ring. Er freue sich, dass Torsten Oestmann der Polizei als Ansprechpartner erhalten bleibe und wünsche ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste. Torsten Oestmann verabschiedete sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge von seiner Polizei. Er dankte vor allem seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz unter seiner Leitung; er sei immer gern Polizist gewesen. Nun freue er sich aber auch auf die neuen Eindrücke und Herausforderungen im Amt des Bürgermeisters.

Im Anschluss an die feierliche Verabschiedung begrüßte Polizeipräsident Thomas Ring Polizeidirektor Jörg Wesemann als nachfolgenden Leiter der Polizeiinspektion Rotenburg offiziell im Amt. Polizeidirektor Jörg Wesemann hat die Leitung in Rotenburg zum 01.11.2021 übernommen. Er lebt mit seiner Frau und seinem Sohn im Bereich Zeven und hat zuvor die Polizeiinspektion Stade geleitet. In der Polizeiinspektion Rotenburg ist er bereits durch seine mehrjährige Tätigkeit als Leiter des Einsatzbereiches bekannt. Von nun an lenkt und leitet er die polizeilichen Geschicke des rund 165.000 einwohnerstarken Landkreises Rotenburg zwischen den Metropolen Hamburg und Bremen. Thomas Ring bezeichnete Jörg Wesemann als den richtigen Nachfolger für die Leitung der Polizeiinspektion. Jörg Wesemann habe sich "in all seinen dienstlichen Verwendungen bestmöglich bewährt und bringe genau die Eigenschaften mit, die eine moderne Führungskraft in der heutigen Zeit benötige". Er freue sich auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit. Die Leitung der Polizeiinspektion Stade wird, bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Nachfolge Jörg Wesemanns, kommissarisch an Polizeioberrat Jan Kurzer übertragen.

Vor dem Hintergrund aktueller demokratiegefährdender Einflüsse, der anhaltenden pandemischen Lage und gewisser Anzeichen einer "verrohenden Gesellschaft", die sich unter anderem auch in steigenden Zahlen von Angriffen auf Polizeibeamtinnen und -beamte widerspiegelt, appellierte Polizeipräsident Ring abschließend an alle Gäste: "Jede Art von Gewalt gegenüber Polizistinnen und Polizisten ist verwerflich und inakzeptabel. Man kann das nur immer wieder und wieder ansprechen. Das gilt gleichermaßen für Hasskommentare, Bedrohung oder mögliche Angriffe gegenüber Angehörigen von Rettungs- und Sicherheitsdiensten sowie Amts- und Mandatsträgerinnen und -trägern. Das ist auch immer ein Angriff auf unsere Demokratie und unsere rechtsstaatliche Ordnung. Durch den inzwischen breiten Einsatz von Bodycams haben wir in der Polizeidirektion Lüneburg bereits einen wesentlichen Schritt unternommen, um Widerstandshandlungen und Angriffen gegen unsere Polizeibeamtinnen - und beamten entgegenzuwirken.

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell