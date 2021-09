Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Polizei kontrolliert land- und forstwirtschaftliche Kraftfahrzeuge

Lüneburg (ots)

Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Lüneburg führten am Donnerstag, 23.09.2021, eine mehrstündige Kontrolle im Landkreis Heidekreis durch. Schwerpunkt dieser Kontrollaktion war die Überprüfung von Erntefahrzeugen (Mais- und Kartoffeltransporte). Zwischen 10 und 16 Uhr wurden insgesamt 13 solcher Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen auf "Herz und Nieren" geprüft.

Das Ergebnis: In zwölf Fällen gab es etwas zu beanstanden. Das entspricht einer extrem hohen Beanstandungsquote von über 92 Prozent. Insbesondere nicht vorschriftsmäßige Reifen und Schäden an Verbindungseinrichtungen (z.B. verbogene Zuggabeln) konnten geahndet werden. Zudem konnten sechs Überladungen festgestellt werden, wovon die mit Erntegut beladenen Anhänger das zulässige Gesamtgewicht um bis zu 20 Prozent überschritten.

Letztlich musste in sechs Fällen die Weiterfahrt untersagt werden. In einem dieser Fälle handelte es sich um einen landwirtschaftlichen Zug bestehend aus einem Ackerschlepper, einer Untersetzachse (Dolly) sowie einem mit Strohballen beladenen Sattelanhänger. Hier wurden diverse, teils erhebliche Mängel festgestellt. Die zulässige Länge des Gespanns war um mehr als zwei Meter überschritten. Neben einem abgefahrenen Reifen konnten an dem Sattelanhänger zudem Risse im Fahrzeugrahmen gefunden werden. Zur Erlöschung der Betriebserlaubnis des Anhängers führte ein nicht gestecktes Kabel des ABV-Systems. Das Zugfahrzeug verfügte zudem nicht über ein entsprechendes Steuergerät. Zugelassen und versichert war der Sattelanhänger auch nicht. Sowohl gegen den Fahrzeugführer als auch gegen den Halter wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Das Ergebnis der durchgeführten Kontrolle unterstreicht abermals, welch hohen Stellenwert die Überwachung des land- und forstwirtschaftlichen Verkehrs, auch in Zeiten der Corona-Pandemie, hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell