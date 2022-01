Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gewässerverunreinigung durch "Gülle"

Halver (ots)

Zeugen informierten Polizei und Feuerwehr am Sonntagvormittag, gegen 10:30 Uhr, über eine grünliche Verfärbung von Volme und dem ihr zufließenden Bach "Schlemme". Die Verschmutzung führte die Einsatzkräfte in die Ortschaft "Collenberg". Ein Landwirt hatte dort in der Nacht ca. 20.000 Liter "Gülle" aus einem Tank abgelassen. Der "Mist" bahnte sich seinen Weg über die Felder und floss schlussendlich in die "Schlemme". Dadurch verfärbten sich Teile der "Schlemme" und im weiteren Verlauf die Volme grünlich. Die untere Wasserbehörde übernahm die weiteren Maßnahmen. Gegen den Landwirt wird nun wegen des Straftatbestandes der Gewässerverunreinigung ermittelt. (schl)

