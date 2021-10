Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin (60) verstirbt nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Bochum (ots)

Am 29. September kam es in Bochum-Langendreer zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Radfahrerin aus Gelsenkirchen schwer verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5034204).

Die Frau wurde intensivmedizinisch in einem Krankenhaus aufgenommen. Am 7. Oktober verstarb die 60-Jährige an ihren Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat bittet erneut um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0234 909-5206.

