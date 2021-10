Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst - Wo ist Celine-Sophie H.?

Herne, Bielefeld (ots)

Seit dem 28. September wird die 15-jährige Celine-Sophie H. aus Herne vermisst. Sie hat sie am 3.10. am Christopher Street Day in Bielefeld teilgenommen.

Celine-Sophie ist circa 158 cm groß und hat eine kräftige Statur. Sie trägt dunkelblonde Haare, welche seitlich anrasiert sind. Bekleidet war sie mit einem rotem Kapuzenpullover und auffälligen Ohrringen (Dosenverschluss an Büroklammern).

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Celine nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4105 (4441 außerhalb der Geschäftszeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

