Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mail-Fach als Schlüssel zum Gaunerglück

Iserlohn (ots)

Sesam öffne dich: Das Mail-Postfach ist der Schlüssel zum Gauner-Glück. Eine Iserlohnerin erstattete in der vergangenen Woche online Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. Ihre virtuelle und gleichzeitig global-reale Leidensgeschichte in Kurzform:

Am 2. Weihnachtsfeiertag sperrt der Mail-Anbieter ihren Account wegen "Fremdzugriffs". Als sie ihr Postfach wieder einsehen kann, stellt sie fest, dass eine alternative Adresse mit "fr"-Kennung eingetragen wurde.

Facebook meldet ihr einen "verdächtigen Zugriff aus der Nähe von Baden-Württemberg und verweigert den Zugriff. Irgendjemand kommentiert in ihrem Namen auf Englisch.

Instagram meldet, dass sich ihr Account in der Nähe von Kiew in der Ukraine befinde. Ihr Standort sei gerade in Albuquerque/Texas.

Amazon verweigert den Zugriff. Telefonisch bekommt sie wieder Zugriff. Inzwischen sind vier Bestellungen gelaufen, für die die Frau bezahlen soll.

Die Vermutung liegt nah: Unbekannte hatten Zugriff auf ihr Mail-Fach und änderten die Passwörter auch für die anderen Dienste. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei rät dringend dazu, wenn möglich, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren und auf jeden Fall starke Passwörter zu wählen. Es gibt immer noch Nutzer, die "12345" oder "Passwort" als Passwort nutzen. Besser sind einfache oder lustige Merksätze, die dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Tipps für starke Passwörter gibt's hier: https://www.mach-dein-passwort-stark.de. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell