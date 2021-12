Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 20211205-01: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (04. Dezember) gegen 22:10 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann und seine 38-jährige Beifahrerin aus Waldfeucht mit seinem PKW die Hauptstraße aus Richtung Türnich kommend in Fahrtrichtung Quadrath. An der Kreuzung Hauptstraße / Rathausstraße, die durch eine Lichtzeichenanlage geregelt wird, beabsichtigte er, nach links auf die Rathausstraße in Fahrtrichtung Sindorf abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 22-jähriger Bergheimer mit seinem PKW die Hauptstraße aus Richtung Quadrath kommend in Fahrtrichtung Türnich. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Vorsorglich wurden die beiden Personen aus Waldfeucht mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass für sie Grünlicht angezeigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro an den beiden PKW. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr kurzfristig gesperrt. (dh)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell