POL-REK: 211203-3: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen

Unbekannte haben am frühen Donnerstagabend (2. Dezember) in Kerpen-Sindorf bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Bargeld und Schmuck erbeutet. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können.

Gegen 20 Uhr kam der Geschädigte (52) mit seiner Ehefrau (53) nach einer zweistündigen Abwesenheit zurück nach Hause. Sie bemerkten sofort, dass in ihr Haus an der Max-Beckmann-Straße eingebrochen worden war und alarmierten die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten sicherten die Spuren an der aufgebrochenen Terrassentür. Mit ihrer Beute entkamen die Täter unerkannt.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

