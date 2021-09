Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ohne Fahrerlaubnis in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Dienstagmorgen, 02. September 2021, circa 03:25 Uhr, wurde durch Beamte des Polizeikommissariat Brake in der Kirchenstraße in Brake ein Pkw-Opel mit einem 20-jährigen Fahrzeugführer aus Brake einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell