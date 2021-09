Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfallflucht nach Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen in Brake +++ Eine Person leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am 31. August 2021 ereignete sich in der Berliner Straße in Brake ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen, wobei eine 53-Jährige leicht verletzt wurde.

Eine bislang unbekannte Radfahrerin befuhr gegen 12:30 Uhr, mit ihrem Pedelec den Radweg der Weserstraße auf der linken Straßenseite und bog nach links in den Radweg der Berliner Straße ab. An der dortigen Lichtzeichenanlage wartete die 53-jährige Brakerin mit ihrem Pedelec, um dort die Straße zu überqueren.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrerinnen, wobei die 53-jährige leicht verletzt wurde. Die Verletzungen mussten im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden.

Nach einem kurzen Gespräch setzte die unbekannte Radfahrerin ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien bekannt zu geben. Sie wird als ca. 55 Jahre alt mit dunklen Haaren beschrieben. Bei dem Rad soll es sich um ein blaues Pedelec handeln.

Hinweise zu der unbekannten Radfahrerin werden bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0, entgegengenommen.

