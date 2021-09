Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fund eines Golf-Cart +++ Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 01. September 2021, 13:40 Uhr wurde ein Golf-Cart in einem Gebüsch in der Nähe der Wissmannstraße in Delmenhorst aufgefunden.

Die Polizei Delmenhorst sucht in diesem Zusammenhang nach dem/der Eigentümer*in des Golf-Cart. Ein Bild des Cart befindet sich im Anhang.

Personen, die eigentumsberechtigt sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0, in Verbindung zu setzen. Für die Begründung des Eigentums ist ein Nachweis erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell