Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch festgestellt

Iserlohn (ots)

Am Montag gegen 14:30 Uhr stellte ein 34-jähriger Wohnungsinhaber fest, dass in seiner Abwesenheit unbekannte Täter in seine Wohnung am Mühlentor eingebrochen sind. Der / die Täter hatten die Wohnungseingangstür aufgehebelt und haben anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurden ein Fernseher, diverse Schmuckstücke und Parfüm.(wib)

