Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstiftung: Tatverdächtiger ermittelt

Schalksmühle (ots)

Nachtrag zur PM vom 5.11.21, 15 Uhr: Brandstiftung an der Primusschule

Nach der Brandstiftung an der Primusschule hat die Polizei einen inzwischen 21-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Er wird verdächtigt, zusammen mit einem zweiten, noch unbekannten Täter, einen Müllbehälter an die Fassade der Schule geschoben und in Brand gesetzt zu haben. Die Flammen griffen auf die hölzerne Gebäudefront über. Der Schaden lag bei deutlich über 600.000 Euro. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell