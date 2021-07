Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch/ Unbekannte Täter brechen in Lagerhalle ein

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Dienstag (13. Juli 2021), 18 Uhr, und Mittwochmorgen (14. Juli 2021), 06.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Lise-Meitner-Straße in Emmerich ein. Die Täter bohrten ein Loch in den Fensterrahmen, um an den Fensterdrehgriff zu gelangen. Durch das so geöffnete Fenster gelangten die Täter ins Innere. Sie durchsuchten ein paar Kisten, bevor sie über einen Trennzaun in einen anderen Hallenteil stiegen. In dem weiteren Hallenteil durchwühlten die Täter diverse Sachen und flüchteten nach ersten Angaben ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

