POL-DU: Neudorf: Jugendliche bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Eine Jugendliche ist am Montagmittag (8. November, 13 Uhr) bei einem Unfall verletzt worden, so dass sie eine Rettungswagenbesatzung zur Operation ins Krankenhaus bringen musste. Die 14-Jährige hatte mit ihrer 16 Jahre alten Schwester die Kruppstraße überqueren wollen. Während die Ältere an der Mittellinie stehen blieb um den Verkehr passieren zu lassen, lief die Jüngere weiter. Sie prallte vor den Radkasten eines Mazdas und stürzte auf die Fahrbahn.

