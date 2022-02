Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf) Diebe stehlen Stahltresor

Epfendorf (ots)

Ein noch unbekannter Dieb hat in der Nacht zum Donnerstag aus einer Firma im "Kilbigswasen" einen Stahltresor gestohlen. Der Täter warf mit einem Stein ein Fenster ein und stieg dann ins Innere des Gebäudes, wo er den etwa 40 mal 40 Zentimeter große Möbeltresor in einem Schrank fand und diesen danach aus einem Büro schleppte. Die Polizei fand im Zuge Ihrer Ermittlungen den Tresor rund 200 Meter vom Tatort entfernt beim Butschhofweg auf. Er war beschädigt und der Inhalt, ein geringer Bargeldbetrag und einige Briefmarken, hatte der Dieb entnommen. Die Polizei schätzt den Schaden am Fenster des Gebäudes auf rund 1000 Euro. Die Polizei Oberndorf ermittelt wegen eines schweren Einbruchdiebstahls und bittet um Hinweise unter Telefon 07423 81010.

