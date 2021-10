Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Mutwillig geparktes Auto beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (27.10.2021)

Gottmadingen, Lkr. Konstanz (ots)

Mit Fußtritten und mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte am Mittwochnachmittag einen roten VW Golf beschädigt, welcher im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 14.15 Uhr auf einem Parkplatz der Eichendorffschule in der Hardstraße abgestellt war. Mit Fußtritten schlugen die Unbekannten den rechten Außenspiegel an dem VW ab, wobei auch die Beifahrertür und der rechte vordere Kotflügel in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zudem zerkratzten die Täter die linke, hintere Tür des Golfs mit einem spitzen Gegenstand. Durch die mutwillig begangene Sachbeschädigung entstand an dem Wagen weit über 1000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Gottmadingen (07731 1437-0) entgegen.

