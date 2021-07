Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Zigarettenautomat aufgebrochen

Bretten (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag einen Zigarettenautomaten in Bretten aufgebrochen und daraus die Geldkassette entwendet. Die Diebe haben den an der Gewerbestraße angebrachten Automat mit brachialer Gewalt geöffnet und Bargeld in noch unbenannter Höhe mitgenommen. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell