Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Vorfahrt missachtet (03.02.2022)

Konstanz (ots)

Rund 4.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 12.45 Uhr im Hesselbergweg ereignet hat. Eine 65-Jährige wollte mit ihrem VW vom Hesselbergweg nach rechts in den Pappelweg abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 78-Jährigen Skoda-Fahrers, der von rechts kam und stieß mit ihm zusammen. Der VW wurde bei dem Unfall in Höhe von rund 2.000 Euro geschädigt. An dem Skoda entstand Sachschaden in etwa gleicher Höhe.

