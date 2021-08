Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradsicherheitstag - Zahlreiche lärmende Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen

Bitburg (ots)

Am 21.08.2021 wurde in Zusammenarbeit mit dem ADAC und der Zentralstelle Prävention der Polizei ein Motorradsicherheitstag an der B50 bei Roth an der Our durchgeführt. Hierbei wurde das Augenmerk insbesondere auf die Lärmentwicklung der Auspuffanlagen gelegt. Insgesamt wurde bei zahlreichen Motorrädern eine nicht zulässige oder manipulierte Auspuffanlage festgestellt. Für diese Verkehrsteilnehmer war die Fahrt zunächst beendet.

Neben der Anzeige sind die Fahrer nun verpflichtet mit ihrem Zweirad bei einer amtlich anerkannten Prüfstelle und der Zulassungsstelle vorstellig zu werden, bevor sie wieder legal mit dem Motorrad auf die Straße dürfen.

Die Thematik ist auch bei dem ADAC weiter in den Vordergrund gerückt. Mit der neuen Kampagne "Leise fahren. Lärm ersparen!" wird über die Problematik aufgeklärt. Hintergrund sind zunehmende Beschwerden von Anwohnern und einhergehende drohende Streckensperrungen und Wochenendfahrverbote für Motorradfahrer.

Erfreulicherweise war am ganzen Tag nur ein Reifen zu bemängeln und ein Geschwindigkeitsverstoß festzustellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell