Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher nutzen Gartenwerkzeuge

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (02.02.), in der Zeit zwischen 07:30 und 18:30 Uhr, hebelten Einbrecher die Küchentür eines Einfamilienhauses an der Windmühlenstraße auf. Bei ihrer Suche nach Wertsachen erbeuteten die Diebe Uhren, Schmuck und alkoholische Getränke.

Nach ersten Erkenntnissen der Kripo hatten die Täter Werkzeuge aus einem Gerätehaus im Garten zum Aufbrechen der Küchentür genutzt und waren auch in die unverschlossene Garage eingedrungen.

Die Polizei rät: Gartengeräte und Werkzeuge sollten Sie nicht offen herumliegen lassen, da diese auch von Kriminellen für ihre Zwecke genutzt werden könnten. Mülltonnen, Gartenmöbel, Leitern, Rankgerüste und hausnahe Bäume eignen sich als Aufstiegshilfe für Einbrecher. Deswegen sollten solche Hilfsmittel weggeschlossen beziehungsweise entfernt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell