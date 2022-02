Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe flüchten ohne Beute - Polizei fahndet nach Duo

Meerbusch (ots)

Am späten Dienstagabend (01.02.), kurz vor 22:00 Uhr, versuchten Unbekannte an der Nierster Straße in Lank-Latum einen weißen Geländewagen vom Typ Volvo XC60 zu stehlen.

Nachdem die Täter von der Fahrzeugbesitzerin gestört wurden, flüchteten sie mit einem älteren grauen Mercedes oder BMW in Richtung Nierst. An dem Fluchtfahrzeug waren Kennzeichen mit der Kennung "ME" aus dem Kreis Mettmann angebracht.

Bei den Autodieben soll es sich um zwei circa 30 Jahre alte Männer handeln. Der Beifahrer des Fluchtwagens war mit einer Kappe und einer Jeanshose bekleidet.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit mehreren Streifenwagen verliefen bislang ergebnislos. Die Polizei Rhein-Kreis Neuss wurde bei ihrer Suche von Kollegen aus Krefeld und Mettmann unterstützt.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler verfügt der Geländewagen über ein schlüsselloses Zugangssystem (Keyless-Go) und wurde von den Tätern ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen geöffnet.

Zeugen, die Hinweise auf die Autodiebe oder den Fluchtwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Kriminalpolizei prüft im Rahmen ihrer Ermittlungen Zusammenhänge mit weiteren Diebstählen hochwertiger Fahrzeuge, die in den zurückliegenden Tagen in verschiedenen Meerbuscher Ortsteilen verübt wurden.

Die Polizei rät: Legen Sie Ihren Autoschlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel eine Aluminiumhülle) ab. Machen Sie den Selbsttest: Nur wenn der Wagen sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe keine Chance.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell