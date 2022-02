Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte rauben Umhängetasche - Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots)

Am Dienstag (01.02.), gegen 17:15 Uhr, kam es zum Raub einer Umhängetasche an der Zufuhrstraße. Ein 14 Jahre alter Junge aus Neuss wurde vor dem Hauptbahnhof unvermittelt von einer zehn- bis fünfzehnköpfigen Personengruppe umzingelt. Nachdem der am Boden liegende Junge mehrfach getreten und geschlagen wurde, flüchteten die Unbekannten mit dessen Umhängetasche in Richtung Römerstraße.

Der 14-Jährige, der bei dem Angriff unverletzt blieb, konnte keine Personenbeschreibung abgeben. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell