Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger gibt sich als Handwerker aus - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots)

Am Montag (31.01.), gegen 14 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Tür eines lebensälteren Paares an der Straße "Auf der Geest" in Meerbusch. Er gab sich als Handwerker aus und behauptete, dass aufgrund von Straßenbauarbeiten alle Wasserhähne im Haus ausgestellt werden müssten. Daraufhin ließ sich der vermeintliche Handwerker von dem Mann durch das Haus führen, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Anschließend forderte er dafür von dem Paar Bargeld, das er zu einem späteren Zeitpunkt abholen wollte. Dies sowie der Umstand, dass der Unbekannte trotz mehrfacher Nachfrage keinen Ausweis vorlegen wollte, kam den beiden Meerbuschern schließlich seltsam vor und sie verständigten die Polizei.

Der Tatverdächtige soll etwa 160 bis 165 Zentimeter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er soll schwarze Haare gehabt haben und seine Kleidung bestehend aus Blouson, Hose und Turnschuhen, wird als dunkel beschrieben. Der mutmaßliche Betrüger trug zudem ein blau-weißes Kärtchen unterhalb des Blousons und führte eine blaue Mappe mit sich.

Das Kriminalkommissariat 12 ermittelt nun.

Wer Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben kann, wird gebeten sich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

Betrüger versuchen sich mit unterschiedlichen Maschen Zutritt zu Ihrem Haus zu verschaffen. Der beste Schutz vor den Tricks der Kriminellen ist, diese zu kennen. Weitere Infos finden Sie auf der Internetseite der Polizei Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/gemeinsam-gegen-betrug

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell