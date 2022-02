Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten Bargeld

Bild-Infos

Download

Meerbusch (ots)

Am Montag (31.01.), in der Zeit von 17:30 bis 18:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Hildegundisallee in Büderich. Nach ersten Erkenntnissen hatten Einbrecher eine Terrassentür überwunden und aus einem Schreibtisch im Büro einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag gestohlen. Weitere Räume des Hauses wurden durch die Täter nicht angegangen.

Das Kriminalkommissariat 14 prüft Zusammenhänge mit vorausgegangenen Taten in der Gartenstadt Meerer Busch und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich zum Thema Einbruchschutz von den Fachberatern der Kripo kostenlos beraten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell