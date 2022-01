Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere PKW durch Graffiti beschädigt - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots)

In der Zeit von Mittwoch (26.01.) bis Sonntag (30.01.) haben Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen neun PKW, die in Meerbusch an der Blumenstraße geparkt waren, mit schwarzer Sprühfarbe beschädigt. Ins Visier geraten waren vornehmlich helle Wagen unterschiedlicher Hersteller.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

