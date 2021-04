Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Führerschein nach Drogenfahrt sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 18.4.2021 ging gegen 4.30 Uhr ein Hinweis auf einen Autofahrer am Busbahnhof in Beckum ein. Als Polizisten den 36-jährigen Beckumer kontrollierten, hatte dieser deutliche Wahnvorstellungen. Die Beamten ließen den Mann einen Atemalkoholtest durchführen, der negativ war. Dafür war der anschließend durchgeführte Drogenvortest positiv, so dass dem 36-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des Beckumers sicher.

