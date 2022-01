Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter verletzt Porschefahrer mit Messer

Neuss (ots)

Am Freitagvormittag (28.01.), gegen 08:50 Uhr, wurde ein 52 Jahre alter Mann aus Düsseldorf von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt. Das Opfer hatte seinen schwarzen Porsche Cayenne GTS in einem Wendehammer an der Ikegamistraße abgestellt und war weggegangen. Wenig später bemerkte er eine Person an seinem Geländewagen und ging zu dem Fahrzeug zurück. Als der Unbekannte flüchtete, nahm der Porschefahrer fußläufig die Verfolgung auf. Noch innerhalb des Wendehammers stach der Flüchtige mit einem etwa 20 bis 30 Zentimeter langen Küchenmesser auf seinen Verfolger ein. Das Opfer wurde an einem seiner Arme und an einem Bein verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde der 52-Jährige in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert, wo er zunächst stationär verbleiben muss. Lebensgefahr bestand für den Düsseldorfer zu keinem Zeitpunkt.

Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Hellersbergstraße.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit mehreren Streifenwagen blieben zunächst erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen und die Spurensicherung übernommen.

Das Motiv für die Tat ist bislang unklar.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, normale Statur, 3-Tage-Bart, braune Augen, südländisches Erscheinungsbild, schwarze oder dunkelblaue Jacke Die Augen des Flüchtigen sollen zum Tatzeitpunkt auffällig geweitete Augen gewesen sein.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden. Möglicherweise hat sich der Täter im Laufe der Flucht auch seines Messers entledigt, auch dazu bittet die Polizei um mögliche Hinweise.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell