Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Einbrüche in Neuss und Dormagen

Neuss, Dormagen (ots)

Am Donnerstag (27.01.), gegen kurz vor 20:00 Uhr, hörte der Bewohner eines Hauses an der Ittenbachstraße in Selikum einen lauten Knall im Erdgeschoss. Da er das Geräusch einem durch seine Katze umgeworfenen Gegenstand zuordnete, begab er sich vom Obergeschoss ins Wohnzimmer. Hier bemerkte der Mann, dass Unbekannte versucht hatten, seine Terrassentür auszuhebeln. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos.

Ebenfalls am Donnerstagabend (27.01.), gegen 18:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ostpreußenallee in Dormagen. Der Wohnungsinhaber wurde durch ein Geräusch aus dem Schlaf geweckt und bemerkte eine fremde Person im Flur seiner Wohnung. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht. Er wird als circa 170 bis 175 Zentimeter groß beschrieben und soll dunkel gekleidet gewesen sein. Obwohl Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach dem Notruf eintrafen, blieb die Fahndung nach dem Einbrecher bislang ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Täter die Terrassentür aufgehebelt und war nach dem Zusammentreffen mit dem Wohnungsinhaber ohne Beute geflohen.

Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten Einbrecher am Donnerstag (27.01.), in der Zeit von 14:45 bis 19:00 Uhr, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stettiner Straße in Dormagen. Die Unbekannten durchsuchten Schubladen und Schränke nach Wertsachen und erbeuteten dabei Bargeld, Schmuck und Parfüm.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich zum Thema Einbruchschutz von den Fachberatern der Kripo kostenlos beraten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell