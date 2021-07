Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörse gestohlen - Kripo sucht Taschendieb

Neuss (ots)

Am Montagnachmittag (26.07.) kam es in einem Bekleidungsgeschäft an der Neustraße zu einem Taschendiebstahl. Die 68-jährige Kundin probierte Schuhe an und stellte ihre Handtasche in Sichtweite ab. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihres Portmonees. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21 in Neuss telefonisch über die Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Was kostet ein Diebstahl der eigenen Geldbörse? Und was sollte man tun, wenn man Opfer eines Taschendiebstahls geworden ist? Dies und vieles mehr erfahren Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell