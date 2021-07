Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Meerbusch (ots)

Am Freitag (23.07.) erhielten Polizeibeamte gegen 18:05 Uhr Kenntnis von einem gestürzten Motorradfahrer am Kreisverkehr an der Kierster Straße / Am Heidbergdamm. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei informiert.

Nach ersten Erkenntnissen war der 53-jährige Meerbuscher auf der der Kierster Straße aus Richtung Langst-Kierst kommend unterwegs und fuhr in den dortigen Kreisverkehr. Dort verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad. Er stürzte und landete auf einem Grünstreifen. Da der Meerbuscher zwar ansprechbar war, aber den Eindruck erweckte, unter Alkoholeinfluss zu stehen, wurde er dahingehend befragt. Er gab anschließend den Konsum von Alkohol zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel deutlich aus und bestätigte die Aussage. Der 53-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht, wo auch eine Blutprobe fällig wurde. Sein Führerschein wurde unterdessen beschlagnahmt.

Die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen zum Unfall werden nun vom Verkehrskommissariat geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell