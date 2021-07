Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Pedelecs gestohlen - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Sonntagmittag (25.07.), gegen 13:40 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei Pedelecs an der Straße "Am Obertor" in Neuss.

Die Räder, beide vom Hersteller "Flyer", Modell Hymer, Farbe weiß, befanden sich am Fahrradständer eines dortigen Museums. Die Verdächtigen schoben die Räder in Richtung Rosengarten, wo sie schlussendlich durch Polizeibeamte sichergestellt und an die berechtigen Eigentümer übergeben werden konnten.

Laut Zeugenaussage soll einer der flüchtigen Männer circa 190 Zentimeter groß gewesen und mit einer hellen Käppi, einer dunklen Hose, einem dunklen Shirt und hellen Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Sein Komplize soll etwa 170 Zentimeter groß gewesen und mit einer kurzen Hose sowie einem hellen Shirt gekleidet gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, kann Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern oder dem Elektrofahrrad geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell