Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte zünden vier Papiermülltonnen an - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27./28.01.) mussten Feuerwehr und Polizei gleich viermal zu brennenden Papiermülltonnen ausrücken. Der erste Brand eines Papiercontainers wurde gegen 21:30 Uhr an der Straße "Am Rath" gemeldet. Bereits gegen 23:00 Uhr folgte die zweite Meldung über eine brennende Papiermülltonne an der Straße "Am Hagedorn".

Die Meldungen über den Brand zweier weiterer Papiermülltonnen an der Straße "Am Rath" folgten kurz hintereinander um 00:10 und 00:15 Uhr. Die Brände wurden durch die Feuerwehr Dormagen gelöscht. An den grünen Kunststoffcontainern entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei geht in allen Fällen von vorsätzlichem Handeln aus. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

