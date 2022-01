Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter entwendet Aktentasche - Wer kann Hinweise geben?

Meerbusch (ots)

Am Donnerstagmorgen (27.01.), gegen 09:10 Uhr, entwendete ein Unbekannter die Aktentasche einer 50 Jahre alten Frau. Die Krefelderin war an der Uerdinger Straße gerade im Begriff in ihr Auto einzusteigen, als ihr ein Fahrradfahrer die Handtasche wegnahm.

Der Radfahrer flüchtete nach der Tat in Richtung Kaiserswerther Straße.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 175 Zentimeter groß, schwarze Jacke, graue Hose

Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Räuber geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 23 zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell