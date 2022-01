Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der vergangenen Woche, zwischen Montag und Sonntag, brachen Unbekannte in die Halle eines ehemaligen Zechengeländes an der Fernewaldstraße ein. Hier durchtrennten sie Kupferkabel und nahmen sie mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Gladbeck

Am Sonntagnachmittag hebelten unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster einer Wohnung an der Gluckstraße auf. Aus der Wohnung wurden eine Geldkassette und eine Spardose mitgenommen. In beiden Behältnissen befand sich Bargeld. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Haltern am See

Am frühen Montagmorgen, gegen 04:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Coronatest-Container an der Straße Lippspieker ein. Um in den Container zu gelangen hebelten sie ein Fenster auf. Die Täter nahmen eine Spardose, drei Notebooks und Bargeld mit. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Recklinghausen

Am Samstag, zwischen 15:30 Uhr und 23:50 Uhr, brachen unbekannte Täter über ein Schlafzimmerfenster in eine Erdgeschosswohnung an der Professor-Knipping-Straße ein. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und nahmen ein iPad mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

