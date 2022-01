Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Prosperstraße ist am Sonntag, zwischen 10.30 Uhr und 19.45 Uhr, ein Mazda 6 angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterlassen.

Auf der Paul-Gerhardt-Allee hat es zwischen Sonntagabend und Montagmorgen eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein weißer Mazda 2 beschädigt. Rund 1.500 Euro wird die Repartatur vermutlich kosten. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Castrop-Rauxel:

Rund 10.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Recklinghauser Straße entstanden. Zwischen dem späten Samstagabend und Sonntagmittag wurde ein schwarzer Mercedes GLA angefahren und auf der gesamten linken Seite zerkratzt und verbeult. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug oder den Fahrer bzw. die Fahrerin geben können.

Datteln:

An der Kreuzung Castroper Straße/Zechenstraße hat es am Montagmorgen eine Unfallflucht gegeben. Ein unbekannter LKW-Fahrer hat gegen 7.10 Uhr einen grauen 5er BMW gestreift, der auf der Linksabbiegerspur stand. Der LKW berührte mit seinem Heck das Auto, anschließend fuhr der Fahrer - ohne anzuhalten - weiter in Richtung Emscher-Lippe-Straße. Nach ihm wird gesucht. Auch Zeugen, die den LKW näher beschreiben können oder das Kennzeichen angeben können, werden gebeten, sich zu melden. Bei der Unfallflucht entstand rund 5.000 Euro Schaden.

Hinweise nehmen die jeweils zuständigen Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell