Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rasanter Fahrer - Zeugen gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Grob verkehrswidrig verhielt sich ein Mann in den Mittagsstunden des 14. Oktober 2021, gegen 13:00 Uhr, auf der Bundesstraße 88 im Saale-Holzland-Kreis. Ein Zeuge informierte die Polizei darüber, dass es ein Skoda von Orlamünde kommend in Richtung Jena scheinbar sehr eilig habe und seinen Fahrstil dementsprechend anpasste. Hierbei missachtet der Fahrzeugführer jeglichen Grundsatz von gegenseitiger Rücksichtnahmen ebenso wie rote Ampeln. Kurz vor der Ortslage Kahla begann der Fahrer dann ein weiteres riskantes Fahrmanöver, bei dem er gleich mehrere Fahrzeuge überholte, obwohl sich im Gegenverkehr ebenfalls Verkehrsteilnehmer befanden. Ein entgegenkommender Pkw musste sogar ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Auch die vorgeschriebene Spurführung schien den Mann nicht zu interessieren. So reihte sich der Skoda-Fahrer auf der Linksabbiegespur zum Greudaer Weg ein, um dann geradeaus über die Kreuzung zu fahren.

Die Polizei sucht nach Zeugen dieser Verkehrsstraftat. Wer hat die rasante Fahrweise des Skoda-Fahrers ebenfalls beobachtet und kann weitere Angaben zum Sachverhalt machen?

Der Fahrzeugführer, welcher bei dem Überholmanöver ausweichen musste, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Saale-Holzland unter 036428-640 oder per E-Mail an:ED.PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de

