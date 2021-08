Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1171) Zwei Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Dienstag (17.08.2021) brachen bislang unbekannte Täter zwei Pkw in einem Parkhaus in der Nürnberger Innenstadt auf. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen.

Im Tatzeitraum von ca. 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr drangen die Unbekannten durch Einschlagen der Seitenscheibe in die beiden Pkw, die im Parkhaus am Opernhaus in Nürnberg abgestellt waren, ein. Bei einem Pkw wurden aus der Mittelkonsole diverse Alltagsgegenstände im Wert von rund 30 Euro entwendet, beim zweiten Pkw entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Entwendungsschaden.

Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf insgesamt ca. 1000 Euro.

Wer hat im relevanten Tatzeitzeitraum verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 entgegen.

Wolfgang Prehl/n

