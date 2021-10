Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Differenzen im Sportunterricht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Zeugin informierte Donnerstagmittag die Polizei, da sich in der Stadtrodaer Rosa-Luxemburg-Straße zwei Jugendliche prügelten. Die beiden Streithähne konnten durch die Beamten an der Bushaltestelle angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Was der Auslöser der handfesten Streitigkeit war, da waren sich die Jugendlichen einig. Beide sind Klassenkameraden und sollten im Sportunterricht etwas spielen. Auf Vorschlag einer der Jungs änderte man jedoch den Plan auf Ausdauerlauf, was dem anderen missfiel. Daher wollte er seinen Klassenkameraden nach der Schule zur Rede stellen. Hierbei wollte er ihn gegen den Oberarm boxen, was jedoch als angriff gewertet wurde. Und so eskalierte die Situation derart, dass der 13-Jährige den 14-Jährigen in den Schwitzkasten nahm und gegen den Kopf schlug. Dabei verletzte sich der 14-Jährige leicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell