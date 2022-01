Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbruch an der Kastanienallee - Zeugen gesucht

Rommerskirchen (ots)

Am Mittwoch (26.01.), in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 9:50 Uhr, geriet eine Wohnung an der Kastanienallee ins Visier von Wohnungseinbrechern. Der oder die unbekannten Tatverdächtigen hebelten die Hauseingangstür auf und gelangten so ins Innere der Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und flüchteten über die Terrassentür durch den Garten.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich zum Thema Einbruchschutz durch die Fachberater der Kriminalpolizei kostenlos beraten. Terminvereinbarung unter 02131 300-0.

