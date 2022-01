Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher festgenommen - Fahndung der Polizei erfolgreich

Neuss (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26.01.), gegen 00:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke an der Adolf-Flecken-Straße in Neuss. Drei Einbrecher hatten eine Glasschiebetür aufgehebelt, die Kassen aufgebrochen und waren mit dem erbeuteten Münzgeld geflohen. Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei verständigt und eine Personenbeschreibung abgegeben. Zwei 15-jährige Tatverdächtige konnten durch Einsatzkräfte im Nahbereich festgenommen werden. Bei ihnen wurde Münzgeld in Höhe eines mittleren zweistelligen Betrags aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Jugendlichen ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung einem Haftrichter vorgeführt. Der zuständige Richter beim Amtsgericht Neuss ordnete die Untersuchungshaft an. Nach dem dritten Tatverdächtigen wird weiter gefahndet.

Das für Straftaten von Jugendlichen im Stadtgebiet Neuss zuständige Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell