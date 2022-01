Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher flüchtet auf Fahrrad - Polizei sucht Eigentümer nach Festnahme

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26.01.), gegen 04:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Frimmersdorfer Straße in Neurath. Ein Einbrecher hatte sich nach dem Einschlagen einer Glastür zunächst unbemerkt Zutritt zu den Büroräumen verschafft. Eine ankommende Reinigungskraft bemerkte beim Betreten des Gebäudes den Schaden und verständigte die Polizei. Eintreffende Einsatzkräfte beobachteten eine Person beim Verlassen des Gebäudes und nahmen die Verfolgung auf. Wenig später wurde ein 56 Jahre alter Mann aus Grevenbroich auf einem Fahrrad gestellt und vorläufig festgenommen. Ein Drogentest ergab Hinweise auf den Konsum von Rauschgift, weshalb ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Nach ersten Erkenntnissen hat der Mann zwei Büroräume durchsucht, bevor er von der Reinigungskraft gestört wurde. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Wegen fehlender Haftgründe musste der in Grevenbroich wohnhafte Mann zwischenzeitlich wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Da die Eigentumsverhältnisse des Fahrrades unklar sind, wenden sich die Ermittler mit einem Foto des schwarzen Herrentreckingrades vom Typ Giant City Adventure an die Bevölkerung.

Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 an das Kriminalkommissariat Grevenbroich zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell